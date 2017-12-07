〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Юбилей председателя Ассоциации ветеранов

Четверг, 07 декабря 2017 05:41
Оцените материал
(1 Голосовать)

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю сердечно поздравляет с юбилеем председателя Регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов Службы судебных приставов» Виктора Алексеевича Бабелюка.

У Виктора Алексеевича за плечами огромный жизненный опыт. Более 20 лет он прослужил в органах внутренних дел, и пришел в Службу судебных приставов с первого дня ее существования как самостоятельного ведомства в структуре государственной власти Российской Федерации.

После выхода на пенсию Виктор Алексеевич не оставил работу. Он возглавил Совет ветеранов Управления, а позже – Региональное  отделение «Ассоциации ветеранов Службы судебных приставов». Ассоциация ветеранов как самостоятельное объединение, действует уже более двух лет. Её члены участвуют во всех общественно-значимых мероприятиях, проводимых Управлением, и с готовностью делятся своим богатым жизненным опытом с молодыми работниками Службы. Благодаря активной жизненной позиции Виктора Алексеевича в Ассоциации состоит уже 35 ветеранов Управления.

В теплой дружеской атмосфере заместитель руководителя Управления В.Ю. Барабанщиков вручил юбиляру приветственный адрес от имени главного судебного пристава Краснодарского края А.В. Кумирова со словами благодарности за многолетнюю плодотворную деятельность, а также памятные подарки. 

Прочитано 99 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Краснодаре усилят меры безопасности во время новогодних праздников День Неизвестного солдата »
Наверх