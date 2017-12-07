Юбилей председателя Ассоциации ветеранов

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю сердечно поздравляет с юбилеем председателя Регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов Службы судебных приставов» Виктора Алексеевича Бабелюка.

У Виктора Алексеевича за плечами огромный жизненный опыт. Более 20 лет он прослужил в органах внутренних дел, и пришел в Службу судебных приставов с первого дня ее существования как самостоятельного ведомства в структуре государственной власти Российской Федерации.

После выхода на пенсию Виктор Алексеевич не оставил работу. Он возглавил Совет ветеранов Управления, а позже – Региональное отделение «Ассоциации ветеранов Службы судебных приставов». Ассоциация ветеранов как самостоятельное объединение, действует уже более двух лет. Её члены участвуют во всех общественно-значимых мероприятиях, проводимых Управлением, и с готовностью делятся своим богатым жизненным опытом с молодыми работниками Службы. Благодаря активной жизненной позиции Виктора Алексеевича в Ассоциации состоит уже 35 ветеранов Управления.

В теплой дружеской атмосфере заместитель руководителя Управления В.Ю. Барабанщиков вручил юбиляру приветственный адрес от имени главного судебного пристава Краснодарского края А.В. Кумирова со словами благодарности за многолетнюю плодотворную деятельность, а также памятные подарки.