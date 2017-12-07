День Неизвестного солдата

3 декабря в Краснодаре у мемориала на Площади Памяти Героев в рамках Всероссийской акции Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» прошла торжественная церемония, посвященная Дню неизвестного солдата. В мероприятии принимали участие более 150 человек.

На площади перед Вечным огнем собрались ветераны, представители органов власти и военного управления региона, общественных организаций, чья деятельность носит военно-историческую и историко-патриотическую направленность. Прибыли на торжественную церемонию и представители крупнейших поисковых организаций Краснодарского края.

Региональную службу приставов представляли члены поискового отряда «Долг» по приглашению Краснодарской краевой общественной поисковой организации «Кубанский плацдарм», с которой краснодарскую службу приставов связывает длительное и плодотворное сотрудничество.

В рамках траурного митинга лучшие представители поисковых организаций получили награды за успехи в деятельности. По окончании мероприятия состоялась церемония возложения цветов к Вечному Огню.