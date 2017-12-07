В Сочи мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомой и ее матери, а также краже имущества одной из них

Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего уроженца города Волгограда, обвиняемого в убийстве 38-летней женщины и ее 76-летней матери (п.«а,к» ч.2 ст.105 УК РФ) и краже имущества одной из них (п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый за несколько дней до убийства познакомился с 38-летней погибшей на одном из интернет-сайтов. По версии следствия, вечером 14 ноября 2016 года он употребил наркотическое средство, после чего прибыл к квартире новой знакомой в поселке Кудепста. Там в процессе разговора женщина сообщила о якобы имеющейся у нее видеозаписи интимного содержания с его участием, в связи с чем между ними произошел словесный конфликт. В ходе ссоры мужчина имевшимся при себе ножом причинил множественные ранения шеи, головы и туловища (не менее 74) знакомой. После этого, с целью сокрытия следов совершенного им преступления обвиняемый нанес множественные удары ножом в область шеи и головы пожилой матери погибшей. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте. После этого злоумышленник похитил сотовый телефон знакомой стоимостью 8 тысяч рублей и скрылся. Впоследствии обвиняемый сжег свою одежду, а нож выбросил в море.

19 ноября 2016 года злоумышленник был задержан. На период следствия в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время. Вину в инкриминируемых преступлениях мужчина признал в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.