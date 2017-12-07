На сайте Почты России появились эксклюзивные новогодние открытки

К Новому году Почта России подготовила обновленную серию специальных дизайнерских открыток, которые можно отправить своим друзьям и родным не выходя из дома, оформив заказ на сайте сервиса «Открытки почтой» https://www.pochta.ru/postcards Все открытки, представленные на сайте, нарисованы молодыми российскими иллюстраторами специально для Почты России. Заказать открытку очень просто – ее можно оформить с любым текстом, в режиме предпросмотра увидеть на экране и отредактировать, оплатить банковской картой, и она отправится в бумажном виде адресату в любую точку России или за рубеж. Отправить поздравление с пожеланиями можно не только родным и близким, но и Деду Морозу. Официальный почтовый адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. На электронный адрес, указанный при оформлении заказа, придет трек-номер для отслеживания открытки. Высокое качество печати открыток обеспечивается использованием профессионального оборудования. Стоимость открыток – 149 рублей, включая пересылку в любой регион России, и отправка за рубеж – 249 рублей. Стоит отметить, что сервис «Открытки почтой» был запущен в декабре 2016 года, количество открыток на сайте проекта https://www.pochta.ru/postcards регулярно пополняется.