Путин объявил об участии в президентских выборах

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ.
По его словам, лучшего места и лучшего повода для подобного заявления нет. Он поблагодарил присутствующих за поддержку и выразил уверенность, что «все у нас получится».
Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит.
Владимир Путин
Путин объявил об участии в президентских выборахЧетверг, 07 декабря 2017 05:01
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ.
Ключевые слова