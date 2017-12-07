〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Путин объявил об участии в президентских выборах

Четверг, 07 декабря 2017 05:01
Оцените материал
(1 Голосовать)

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ.
По его словам, лучшего места и лучшего повода для подобного заявления нет. Он поблагодарил присутствующих за поддержку и выразил уверенность, что «все у нас получится».
Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит.
Владимир Путин

Прочитано 139 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « На сайте Почты России появились эксклюзивные новогодние открытки В конце декабря трасса Темрюк — хутор Белый станет федеральной »
Наверх