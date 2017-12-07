Путин объявил об участии в президентских выборах

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ.

По его словам, лучшего места и лучшего повода для подобного заявления нет. Он поблагодарил присутствующих за поддержку и выразил уверенность, что «все у нас получится».

Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит.

Владимир Путин