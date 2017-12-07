В конце декабря трасса Темрюк — хутор Белый станет федеральной

На совещании у полпреда президента страны в ЮФО Владимира Устинова эта тема стала особенно актуальной. Губернатор Кубани по видеоконференции предложил совместить передачу и реконструкцию дороги.

Он пояснил, что на данный момент имеющаяся трасса является двухполосной дорогой, которую 17 раз пересекают железнодорожные пути, поэтому необходимо забыть о шлагбаумах и светофорах, а строить путепроводы и объездные пути.

— Задача комплексная, в декабре мы передаем дорогу в федеральную собственность, но нужно эту работу проводить одновременно с ее реконструкцией и финансированием. Иначе мы ничего не успеем, откроется Керченский мост и начнется нервотрепка для тех, кто будет ехать через регион, — отметил Вениамин Кондратьев.

Владимир Устинов поддержал губернатора в этом вопросе. Он отметил, что проектирование и реконструкцию дороги нужно начинать как можно скорее. Также он поручил написать соответствующее письмо Дмитрию Медведеву.