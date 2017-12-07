На Кубани приняли краевой бюджет на 2018 год

Губернатор Кубани рассказал об основных расходах на 2018 год. Доходы составят 218,9 млрд, расходы — 218, 3 млрд, а профицит — 658 млн.
— Это именно краевая казна, консолидированный бюджет будет не менее 250 млрд рублей, — отметил Кондратьев.
Глава региона подчеркнул, что бюджет Кубани остается социально ориентированным. 71% расходов направят на социальную сферу — повышение зарплат бюджетникам и индексацию соцвыплат. Край также сохранит финансирование всех социальных пособий.
— Поддержка будет оказана агропромышленному комплексу в размере 7,3 млрд рублей. 500 млн рублей из краевого бюджета будет выделено на финансирование регионального Фонда развития промышленности, — рассказали в пресс-службе администрации края.
На Кубани приняли краевой бюджет на 2018 годЧетверг, 07 декабря 2017 07:08
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Губернатор Кубани рассказал об основных расходах на 2018 год. Доходы составят 218,9 млрд, расходы — 218, 3 млрд, а профицит — 658 млн.
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