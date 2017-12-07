Путин пообещал поддержать участие спортсменов под нейтральным флагом

Президент России Владимир Путин заявил, что власти России не станут препятствовать поездке наших спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаду-2018. "Мы не будем объявлять никакой блокады", – подчеркнул глава государства, отметив что окончательное решение по этому вопросу 12 декабря должно принять Олимпийское собрание. Впрочем, в положительном решении данного органа сомневаться не приходится, и уже сейчас можно с уверенностью сказать: сборная с неведомым доселе названием OAR (Olympic Athlete from Russia) в феврале будущего года будет представлена в Пхенчхане.