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СЮЖЕТ ДНЯ

Путин пообещал поддержать участие спортсменов под нейтральным флагом

Четверг, 07 декабря 2017 07:11
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Президент России Владимир Путин заявил, что власти России не станут препятствовать поездке наших спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаду-2018. "Мы не будем объявлять никакой блокады", – подчеркнул глава государства, отметив что окончательное решение по этому вопросу 12 декабря должно принять Олимпийское собрание. Впрочем, в положительном решении данного органа сомневаться не приходится, и уже сейчас можно с уверенностью сказать: сборная с неведомым доселе названием OAR (Olympic Athlete from Russia) в феврале будущего года будет представлена в Пхенчхане.

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