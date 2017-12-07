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«Ростелеком» организовал в Адыгее урок по безопасности в интернете для детей

Четверг, 07 декабря 2017 08:32
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«Ростелеком» организовал в Адыгее урок по безопасности в интернете для детей

«Ростелеком» совместно с МВД Республики Адыгея организовали урок по безопасности в интернете для учащихся младших классов. Представители компании и МВД республики рассказали об угрозах в интернете, способах защиты и правилах поведения в сети, а также провели викторину, победители которой получили специальные призы от «Ростелекома». В уроке приняли участие более ста республиканских школьников.

Для детей, родителей и представителей СМИ специалисты «Ростелекома» представили сервис Safe Kids разработанный «Лабораторией Касперского» и доступный абонентам компании. Он позволяет защитить устройства ребенка от негативного влияния интернет-ресурсов, ограничить или запретить доступ к опасному контенту, контролировать время использования устройств, отслеживать местонахождение ребенка и получать оперативные уведомления об активности ребенка в сети.

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