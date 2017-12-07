Активисты ОНФ предотвратили строительство школы в Динском районе неопытным подрядчиком

Активисты регионального отделения ОНФ в Краснодарском крае выявили нарушение при проведении аукциона на выполнение строительных работ в школе Динского района на сумму более 722 миллионов рублей. Дорогостоящий аукцион на строительство школы выиграл подрядчик без подтвержденного опыта в данной сфере. После обращения общественников в администрацию Динского района и предписания УФАС по Краснодарскому краю, протокол подведения итогов аукциона был отменен, а победителем признан подрядчик, отвечающий требованиям законодательства.

Активисты ОНФ с 2016 года держат на контроле вопрос о необходимости строительства единственной школы в поселке Южном Динского района. В населенном пункте с жителями более чем 6 тысяч человек нет ни одной общеобразовательной школы. Проект учебного учреждения готовился больше года и определение подрядчика и наконец строительство школы было долгожданным событием для местных жителей. Соответственно, его реализация находится под особым контролем общественников и жителей поселка.

22 августа 2017 года администрация муниципального образования Динской район разместила аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Общеобразовательная организация на 1100 мест в пос. Южный Динского района» на сумму 722 385 490 рублей. В соответствии с протоколом подведения итогов от 30 октября 2017 г. победителем аукциона в электронной форме признан участник – общество с ограниченной ответственностью, без какого-либо опыта выполнения строительства среднеобразовательных учреждений. А именно, организацией исполнено только 2 государственных контракта на оказание услуг по управлению многоквартирными домами в городе Москва. Что совершенно далеко от предполагаемые дорогостоящих и более ответственных работ по строительству школы.

В целях недопущения неэффективного расходования бюджетных средств, что особенно актуально в условиях сложной экономической ситуации в стране, активисты ОНФ обратились к исполняющему обязанности главы Динского района Краснодарского края с просьбой обратить внимание на данный факт и не допустить нарушения. Одновременно с этим, Федеральная антимонопольная служба Краснодарского края отменила протокол подведения итогов аукциона, тем самым подтвердив позицию регионального отделения ОНФ. И на сегодня, подрядчиком по выполнению работ выбран следующий по списку участник аукциона, который имеет опыт работы в данной сфере.

«Жители посёлка обратились к нам за помощью, поскольку были чрезвычайно обеспокоены возможностью заключения договора строительного подряда с неопытным подрядчиком, никогда

ранее не выполнявшим строительных работ. Мы разделили обеспокоенность граждан и включились в проверку качества закупки, ведь строительство школы - весьма ответственный проект. Для детей посёлка - это долгожданная и пока единственная планируемая школа в населенном пункте, строительство которой сельчане ждут более пяти лет, а значит, работы должны быть выполнены качественно, в срок и результат должен соответствовать всем установленным стандартам, халатность в данном вопросе недопустима», - прокомментировала активист проекта ОНФ «ЗА честные закупки» в Краснодарском крае, депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Согласно официальной информации, строительство школы будет завершено в 2019 году. Активисты ОНФ продолжат контроль всех этапов строительства школы в поселке Южном Динского района.