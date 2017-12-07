«Елочный» патруль выходит на маршрут

В преддверии Нового года лесничество Горячего Ключа совместно с полицей-скими и казаками начало проверки на территории муниципалитета. За неза-конно срубленные хвойные деревья нарушителям грозят крупные штрафы.

Традиционно с начала декабря и вплоть до заветного боя кремлевских курантов самым востребованным и ходовым товаром во всех регионах нашей страны становятся ели, пихты – любые хвойные. Жажда легких денег застав-ляет «лесных» браконьеров сводить даже самые редкие породы деревьев, среди которых – особо охраняемые сосны Коха и Крымская.

Учитывая, что хвойные насаждения в Горячем Ключе занимают лишь 1% от общей площади лесов, предновогодним «елочным» рейдам лесники ку-рорта уделяют особое внимание. Совместные мероприятия они проводят с со-трудниками полиции, казачеством, поискам содействуют также арендаторы земельных участков. За всеми зелеными насаждениями следить трудно, по-этому основное внимание «зеленый» патруль сосредотачивает на транспорте. Проверяют перевозимые хвойные деревья, а также документы, которые под-тверждают легальность их вырубки. Так, в прошлом году в районе станицы Саратовской лесники задержали два транспортных средства. Незаконно сруб-ленными елями древесные «браконьеры» до отказа забили газель и микроав-тобус. Разрешительной документации на деревья у них не оказалось, наруши-тели были переданы сотрудникам полиции.

За незаконную заготовку, приобретение, хранение, перевозку и сбыт древесины предусмотрена административная, а в случае ущерба на сумму свыше 5 тысяч рублей – и уголовная ответственность. Для граждан штраф – от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч. Если же закон нарушен юридическим лицом, штрафные санкции составят от 200 до 400 ты-сяч рублей. Размер взыскания будет увеличен, если выяснится, что в ходе не-законной рубки были использовался транспорт и другая техника. В этом слу-чае орудия правонарушения будут конфискованы. Помимо штрафов наруши-теля обяжут возместить ущерб, который он нанес лесному фонду.

Сотрудники горячеключевского лесничества призывают жителей муни-ципалитета оказывать информационную поддержку. Обо всех замеченных фактах незаконной рубки хвойных деревьев необходимо незамедлительно со-общать по телефону: 8(86159) 3-11-39.