Методы профилактики ВИЧ-инфекции и гепатита В и С

История СПИД насчитывает всего около 35 лет. Впервые AIDS, он же СПИД был зарегистрирован в 1981 году в Соединенных Штатах Америки. Причиной СПИД является вирус дефицита иммунитета у человека (ВИЧ). Что касается гепатита, то его официальная история насчитывает более 100 лет.

Как защитить себя от ВИЧ?

ВИЧ и вирусные гепатиты распространяются одинаково, есть три основных пути заражения: два естественных (это половой путь и передача от матери ребенку) и один искусственный (использование зараженных инструментов – медицинских, маникюрных и прочих подобных).

Кроме этого важно следовать нескольким простым правилам.

* Откажитесь от употребления наркотиков. Этим вы не только обезопасите себя от инфицирования ВИЧ, но и сохраните свою жизнь и здоровье на долгие годы.

* Откажитесь от частой смены партнеров и случайных половых контактов. Верность одному партнеру – лучшая защита от инфицирования ВИЧ.

* Пользуйтесь презервативами при любых формах полового акта, но помните, что даже этот метод контрацепции не гарантирует стопроцентной защиты от ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем.

Исключив каждый из этих путей передачи, человек избежит заражения.

Можно ли жить с ВИЧ?

Проводимая министерством здравоохранения Краснодарского края работа, направленная на профилактику этого заболевания, уже показала свои результаты. За последние 5 лет первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией у молодых людей до 25 лет снизилась почти на 5%, число граждан, обследованных на ВИЧ, увеличилось на 15%, выявляемость выросла в 1,5 раза и не было зарегистрировано ни одного случая внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией пациентов и медицинского персонала.

В организме ВИЧ-положительного человека, а именно в крови, сперме, вагинальном секрете и грудном молоке, ВИЧ содержится в количестве, достаточном для заражения. У пациента, который принимает специфическую терапию, уровень вируса становится настолько низким, что заразить кого-то он может с намного меньшей вероятностью чем тот, который не пьет таблетки. Снижение концентрации вируса у каждого происходит индивидуально.

Уголовная ответственность и ВИЧ

Согласно УК РФ, умышленная передача ВИЧ считается правонарушением против жизни и здоровья иного лица. Уголовная ответственность за ВИЧ предполагает наличие в действиях обвиняемого состава преступления. Другими словами, он должен знать о своем заболевании и заведомо не подвергать других лиц опасности. Способов умышленного инфицирования достаточно много. Так, заражение ВИЧ-инфекцией, состав преступления которого чаще всего выражается в совершении полового акта без мер защиты, осуществляется намеренно.

Ответственность за ВИЧ-инфекцию обозначена в Уголовном кодексе Российской Федерации. Заражение ВИЧ, которое произошло с умыслом или по халатности, наказывается по закону. В статье 122 определяется ответственность ВИЧ-инфицированного гражданина. Причем уровень виновности и характер мер пресечения зависит от многих факторов этого преступления. Так, ответственности подлежат граждане, которые поставили под угрозу жизнь и здоровье других людей. При этом они сами могут даже и не подозревать о том, что совершают преступление.

Когда же происходит умышленное заражение другого лица ВИЧ-инфекцией, то в такой ситуации применяется более строгая санкция. Отягчающими вину преступника факторами считается, согласно УК, заражение ВИЧ-инфекцией сразу нескольких людей либо лица, которому не исполнилось 18 лет. Если вследствие проявленной халатности на службе медиками или другими специалистами произошло заражение ВИЧ, УК РФ предусматривает повышенную меру наказания.

Как защитить себя от гепатита?

Парентеральный вирусный гепатит – инфекционное заболевание печени. Передается следующими путями: половой путь, от матери ребенку и через зараженные медицинские инструменты. Диагностировать и вылечить вирусные гепатиты В и С сложно, поэтому особенно важно знать методы профилактики этого заболевания.

Как мы уже и говорили, необходимо исключить главные способы передачи – половым путем, от матери ребенку и через зараженные медицинские инструменты, нужно соблюдать еще некоторые правила:

• пользоваться индивидуальными средствами личной гигиены (зубные щетки, бритвенные станки, маникюрные инструменты);

• не посещать салоны тату и пирсинга, не имеющие лицензии.

• использовать презерватив при половом контакте

• сдавать кровь на анализы раз в год.

Если в доме есть больной, инфицированный гепатитом С, нужно помнить, что вирус имеет высокую активность от 16 часов до 4 дней. Вирус погибает при использовании дезинфицирующих средств, применяемых в медицинских учреждениях

У 75 – 80% заболевших острая форма переходит потом в хроническую. Вирус гепатита в отсутствии лечения вызывает осложнения в виде цирроза печени, а в более запущенных случаях возможно развитие злокачественных опухолей.

Берегите себя и своих близких, не забывайте регулярно сдавать анализы на вирусы ВИЧ и гепатита. Обращайтесь в Центр СПИД в Краснодаре (ул. Митрофана Седина, 204/2), телефон регистратуры 8 (861) 251-74-76, «горячая линия» 8 (861) 255-80-90.

Будьте здоровы!