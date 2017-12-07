Будущим мамам будет выплачиваться пособие

Начнем с главного: кто может претендовать на выплату пособия?

1. Женщины, официально трудоустроенные в компаниях, где происходят отчисления средств в Фонд соцстрахования по временной нетрудоспособности и материнству.

2. Женщины, уволенные при закрытии предприятия.

3. Женщины, осуществляющие трудовую практику за границей, в лице гражданского штата воинских частей РФ.

4. Женщины, ведущие индивидуальную практику (адвокат, юрист, нотариус).

5. Студентки очных форм обучения.

6. Женщины, находящиеся на военной контрактной службе.

Для начисления и выплаты пособия необходимо иметь гражданство РФ.

Беременные женщины, которые не проходят службу, не учатся на очных формах обучения и не имеют официального трудоустройства, не могут рассчитывать на выплату пособия, так как они не делают страховых взносов в ФСС.

Вам понадобятся документы:

*заявление о назначении пособия;

*справка из женской консультации либо другой медицинской организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности.

*паспорт

А что делать дальше, краевой портал pgu.krasnodar.ru вам всегда поможет и подскажет.