В Кавказском районе возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат»

Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат», подозреваемого в невыплате заработной платы подчиненным работникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По данным следствия, на протяжении двух месяцев директор не выплачивал заработную плату порядка 60 работникам хлебокомбината. Задолженность перед сотрудниками составила более 2 миллионов 400 тысяч рублей, которая по сегодняшний день не погашена. При этом у директора имелась возможность погашения задолженности, однако расходовались деньги на иные цели.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.