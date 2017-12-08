Байки заядлых туристов и рецепты «дикой» кухни откроют для себя участники «Открытого пространства»

Это первая в своем роде площадка для интеллектуального общения в Горячем Ключе.

«Открытое пространство» впервые соберет единомышленников 10 декабря. К диалогу приглашают всех, кто интересуется не только бытовыми аспектами своей жизни, но и стремится к познанию окружающего мира.

Первая встреча будет посвящена Международному дню гор. Местные путешественники из Русского географического общества расскажут реальные истории о горном туризме, произошедшие с ними, поделятся секретами выживания в дикой природе и рецептами «дикой» кухни. Также запланирована дегустация необычных блюд из дикорастущих растений.

Проект «Открытое пространство» создан группой членов Русского географического общества Горячего Ключа. Организаторы ставят перед собой задачи популяризация науки и культуры, обмена информацией в формате «живого общения», вовлечения в краеведение, географию, изучение истории родного города, края и своей страны, сохранение их культурно-исторического и природного наследия.

Первая встреча состоится 10 декабря в 17.00 в городском историческом музее города Горячий Ключ. Приглашаются все желающие.