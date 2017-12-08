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В горах Кубани продлено экстренное предупреждение по лавиноопасности

Пятница, 08 декабря 2017 10:03
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На Кубани в большинстве районов осадки: дождь и мокрый снег. Порывы ветра до 15 м/c. Возможен туман, гололед, налипание мокрого снега. Температура воздуха днем до +6°С.

В горах Краснодарского края с 7 по 10 декабря объявлено экстренное предупреждение по лавиноопасности. Спасатели просят соблюдать меры безопасности.

На Черноморском побережье сильный ветер, местами порывы до 17 м/c, столбик термометра днем покажет 5−10° тепла, ночью 0..+5°С.

В выходные в Краснодаре синоптики обещают переменную облачность. Температура воздуха днем 11−12° тепла.

В Краснодарском крае вероятны осадки. Воздух прогреется до 10−12° тепла. На участке Геленджик-Анапа порывы ветра 15−20 м/c. Температура воздуха днем до +16°С.

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