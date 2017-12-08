Водителей готовят к пересдаче норм ТО

Минэкономики подготовило масштабный план по реформированию техосмотра (ТО) автомобилей: в ближайшее время в правительство будут внесены поправки к КоАП, УК и другим законам. Планируется ужесточить правила работы операторов ТО, чтобы те не могли продавать гражданам диагностические карты без проверки автомобиля. Автовладельцев при этом ждет штраф за непройденный ТО — предварительно в размере 800 руб.

Несмотря на заверения Минэкономики о том, что все разногласия по законопроектам урегулированы, эксперты говорят: к реформе еще остается много вопросов.

Минэкономики запустило на regulation.gov.ru процедуру оценки фактического воздействия (ОФВ) закона «О техосмотре транспортных средств», который заработал с 1 января 2012 года. Тогда, напомним, проверять машины доверили частным компаниям-операторам, забрав контрольные функции у ГИБДД. Талоны техосмотра и штрафы отменили, вместо этого были введены диагностические карты, которые страховщики обязаны проверять, выдавая ОСАГО. Действие закона о ТО оценивается «в силу особого значения сферы техосмотра для государства и общества», пояснили «Ъ» в Минэкономики. Сама по себе процедура ОФВ позволяет правительству оценить и скорректировать при необходимости недействующие или неэффективные нормы законов и постановлений.

О необходимости внесения изменений в закон о ТО страховщики и ГИБДД говорят уже несколько лет. Большинство водителей диагностическую карту покупают, не предоставляя машину на осмотр, при этом растет число ДТП из-за неисправных автомобилей (плюс 16,5% за десять месяцев 2017 года).

По данным Минэкономики, количество фактически проводимых техосмотров сократилось за пять лет на 20−33%. По данным союза операторов ТО «Техэксперт», всего 20% автовладельцев предоставляют машину на осмотр.

Покупка карты без прохождения ТО стала возможна в результате ряда проблем «правового и технического» характера, рассказал «Ъ» заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

База данных АИС ТО (в нее передаются данные о машинах, прошедших осмотр, находится в ведении МВД) слабо защищена, что позволяет, по словам господина Ефремова, «получить несанкционированный доступ и вносить фиктивные данные». «Бланк диагностической карты вообще можно напечатать на принтере, это не документ строгой отчетности», — рассказал он.

По данным Минэкономики, штраф 100−300 тыс. руб. в отношении операторов за выдачу диагностических карт без прохождения техосмотра применялся за пять лет всего 99 раз. Бывают случаи, когда доступ в АИС ТО мошенники просто покупают у сотрудников пунктов техосмотра, отмечает господин Ефремов. Еще одна проблема — «портфельные» операторы без оборудования и экспертов, имеющие при этом доступ к АИС ТО (70−80% операторов, по оценкам «Техэксперта», являются фиктивными). «Обязательность выездных проверок не предусмотрена законом, возможности РСА сильно ограничены законодательством», — пояснил «Ъ» господин Ефремов.

В Минэкономики «Ъ» рассказали, что уже подготовили поправки к законодательству для решения проблем: изменения будут вноситься в закон о ТО, КоАП, УПК и УК. Предполагается, в частности, вновь ввести штраф за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр (по проекту — 800 руб.).

Процедура прохождения ТО будет фиксироваться оператором на видео и фото, а госконтроль над операторами будет передан Ространснадзору. Содержанием базы данных АИС ТО будет заниматься РСА. Санкции за выдачу диагностических карт без проверки автомобиля будут усилены, также введут уголовное наказание за внесение в АИС ТО «недостоверных сведений». В Минэкономики «Ъ» заверили, что поправки уже согласованы со всеми ведомствами (включая ГИБДД): в декабре планируется внесение законопроекта в правительство РФ. Впрочем, по итогам ОФВ правительственная комиссия по административной реформе может поручить подготовить еще один пакет поправок.

Гендиректор союза «Техэксперт» Сергей Зайцев раскритиковал планы Минэкономики. «Передавать техосмотр Ространснадзору нельзя, ведомство находится в таком кадровом и бюджетном голодании, что не может справиться и с существующими функциями, включая контроль над пассажирскими перевозками», — отмечает господин Зайцев. Более того, говорит он, сегодня выездные проверки организуются, как правило, на основе «доносов в рамках конкуренции между операторами ТО».

«Часто бывает замешана серьезная коррупция, и отдавать это Ространснадзору бессмысленно, ничего не меняется, — говорит он.— Нужны комиссии, состоящие из представителей МВД, местных органов властей и представителей профессионального сообщества».

Что касается базы данных АИС ТО, поясняет Сергей Зайцев, в октябре 2017 года вышло постановление правительства, согласно которому все данные о техосмотрах должны передаваться в информационную систему АО «Электронный паспорт» (структура «Ростеха», занимается проектом электронных ПТС, которые придут на смену бумажным паспортам с 1 июля 2018 года). База эта, по данным «Ъ», уже готова принимать данные от операторов. «Непонятно, зачем все передавать страховщикам, когда есть готовое, работающее и защищенное решение», — говорит Сергей Зайцев. Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, предположил, что РСА придется создавать базу данных техосмотра с нуля, на это потребуется минимум 200−300 млн руб.

Иван Буранов