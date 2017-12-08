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В Крымске нашли авиационную бомбу времен войны‍

Пятница, 08 декабря 2017 10:07
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Так, на улице Маршала Жукова проводятся работы по строительству мостового сооружения. Во время земляных работ строители обнаружили снаряд, который весил 100 килограммов. Оказалось, что это авиабомба времен Великой Отечественной войны.
О случившемся сообщили в экстренные службы. На место прибыли спасатели, полицейские и медики.
Авиабомбу подняли на поверхность. Сотрудники МЧС отвезли снаряд в карьер в район Сопки Героев. Там авиабомба была взорвана.

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