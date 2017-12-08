В Крымске нашли авиационную бомбу времен войны‍

Так, на улице Маршала Жукова проводятся работы по строительству мостового сооружения. Во время земляных работ строители обнаружили снаряд, который весил 100 килограммов. Оказалось, что это авиабомба времен Великой Отечественной войны.
О случившемся сообщили в экстренные службы. На место прибыли спасатели, полицейские и медики.
Авиабомбу подняли на поверхность. Сотрудники МЧС отвезли снаряд в карьер в район Сопки Героев. Там авиабомба была взорвана.
В Крымске нашли авиационную бомбу времен войныПятница, 08 декабря 2017 10:07
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Так, на улице Маршала Жукова проводятся работы по строительству мостового сооружения. Во время земляных работ строители обнаружили снаряд, который весил 100 килограммов. Оказалось, что это авиабомба времен Великой Отечественной войны.
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