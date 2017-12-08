Инновационные продукты компании «ЕвроХим»

Более десяти лет самую многочисленную аудиторию на ежегодной аграрной выставке «ЮГАГРО» в Краснодаре собирает «ЕвроХим». В этом году компания провела два семинара, которые посетили более 150 руководителей и специалистов не только юга России, но и СНГ. В числе выступавших были партнеры холдинга, представившие инновационные продукты. Благодаря компании «ЕвроХим», сегодня они доступны и на российском рынке.

Выбираю комплекс услуг

— Мы стараемся внедрять новые технологии, не отставать от западных партнеров,— подчеркнула на открытии семинара руководитель ОСП «ЕвроХим Трейдинг Рус» в Краснодаре Зоя Ивановна Павлова. — У нас 27 дочерних агроцентров. Кроме того, «ЕвроХим» имеет свою логистическую сеть, свои вагоны по перевозке, свои порты. Благодаря собственным логистическим центрам, «ЕвроХим» располагает полным замкнутым циклом, цепочкой от производства до конечного потребителя.

Сегодня заказчик — крупное или среднее хозяйство и даже небольшое КФХ получает не просто удобрение для внесения, а программу питания, выбирая тот комплекс, который необходим.

С тем, что без удобрений сложно получить хороший урожай, не поспоришь. «ЕвроХим» же, предлагая инновационные решения и продукты, помогает сэкономить.

— Мы проводим агрохимические исследования в своей лаборатории,— рассказала Зоя Павлова. — А недавно построили установку по обработке карбамида ингибитором UTEC®, который продлевает действие азота от семи до 21 дня. Эта новейшая технология, которая применяется уже во всех странах Европы: в Италии, Турции, Бельгии, Нидерландах. В России мы первыми построили такую установку. Пожалуйста, милости просим.

По мнению Зои Ивановны, одними из первых оценят новинку рисоводы: карбамид, обработанный ингибитором, сохраняет свое положительное действие и экономит затраты на внесение азота.

«ЕвроХим» в России сегодня — это четыре мощнейших производства: в Белореченске, Невинномысске, Новомосковске и Кингисеппе. Крупные холдинги с мощной современной техникой и маленькие пятидесятигектарные фермерские хозяйства — все это клиенты компании, оценившие не только соотношение цены и качества, но и уникальность продуктов. Кстати, агрохимический анализ почвы — приз за правильный ответ на один из вопросов викторины, организованной на семинаре, выиграло КФХ пригорода Краснодара. Руководитель хозяйства — в недалеком прошлом агроном и на протяжении многих лет клиент «ЕвроХим».

Растем вместе

Житница России — Кубань, юг России были и остаются стартовой площадкой для компании «ЕвроХим». А доля рынка в так называемых домашних регионах, где расположены дистрибьюторские центры, свыше 50 процентов. В целом же компания сегодня занимает 27 процентов рынка минеральных удобрений самого широкого спектра, оставаясь лидером по жидкой продукции.

— Но самая наша большая гордость в том, что, в отличие от других минерально-химических компаний, мы предлагаем готовые решения, готовые технологии,— отметил в своем выступлении на семинаре коммерческий директор «ЕвроХим Трейдинг Рус» Владислав Удовиченко. — Задача наших специалистов — предложить технологию выращивания той или иной культуры в определенных природно-климатических условиях для получения нашими клиентами максимально высокого урожая.

А задача компании — войти в пятерку мировых лидеров. Следующий, 2018 год для холдинга будет ознаменован тем, что в Волгограде и Усолье начнется производство калийных удобрений. С выходом этих продуктов на рынок компания займет третье место в мире по производству минеральных удобрений.

Стратегия оптимального питания растения, учитывающая форму удобрения, сроки, дозы и способы внесения, объединила «ЕвроХим» и производственников. Тем более по каждому из аспектов компания предлагает собственные решения — уникальные! Например, обработка ингибитором уже не требует заделки в почву, потери азота сводятся к нулю.

— Для развития нашей дистрибьюторской сети предлагается тратить порядка полутора миллиарда рублей инвестиций ежегодно. И одно из направлений этих инвестиций — агрохимические технологии, агрохимическое обслуживание,— рассказал о планах компании Владислав Иванович.

Так, в 2018 году в Ставропольском крае будет запущен центр агрохимических технологий, по сути — производственно-научная база. Задачи этого центра — изучить и показать действие удобрений, препаратов, средств защиты растений и т. д., доказать их эффективность.

Если говорить о минеральном питании, то на сегодняшний день ОАО «Невинномысский Азот» у нас выпускает 21 формуляцию сложных удобрений — различных нитроаммофосок. Из них 4-5 пользуются активным спросом. На остальные 16-17 марок еще нет достаточного спроса в России, зато они довольно востребованы за рубежом.

Именно новинки становятся драйверами роста компании на российском рынке. Взлет продаж КАС-32 — универсального жидкого азотного удобрения со ста до почти четырехсот тысяч тонн, а в 2018 году и до пятисот тысяч тонн обоснован: такого эффекта и простоты применения не предложит на рынке минеральных удобрений больше никто.

Направление — биологизация

Биологизация земледелия — одно из важнейших направлений научных исследований и практической работы многих хозяйств Краснодарского края. Не остался в стороне и «ЕвроХим»: на семинаре в Краснодаре компания представила уникальные биопрепараты «Агринос». Подробно обсуждался механизм действия, регламент применения и результаты опытов.

Уникальность «Агринос 1» в том, что в нем представлен комплекс полезных микроорганизмов (70—80 штаммов) — как аэробных (развиваются при наличии кислорода), так и анаэробных (развиваются в отсутствие кислорода). Этот микробный «консорциум» необходим для увеличения усвояемости элементов питания из почвы, для стимуляции корнеобразования и подавления вредной микрофлоры. Азотфиксирующие бактерии усваивают атмосферный азот, другие участвуют в мобилизации фосфора, калия, кальция, серы и цинка, причем работают даже при высокой засоленности грунтов, что немаловажно для южных регионов.

В почве микроорганизмы из «Агринос 1» вступают во взаимодействие с корнями растений. Это взаимовыгодное сотрудничество, симбиоз: растения выделяют из корневой системы различные полисахариды, которые являются питанием для бактерий и таким образом влияют на развитие микрофлоры. А полезная микрофлора выделяет различные гормоны и стимуляторы — они стимулируют развитие корневой системы. Получается двойной эффект, и в итоге мы получаем более мощную корневую систему с большим количеством и площадью корневых волосков.

Преимущество в том, что мы вносим не какой-то один или два штамма, а комплекс полезной микрофлоры. При активном ее развитии происходит подавление вредной микрофлоры, поскольку все бактерии так или иначе влияют друг на друга посредством выделения определенных антибиотиков.

Все микроорганизмы, как аэробные, так и анаэробные, в «Агринос 1» производятся вместе методом ферментации, это уникальная технология. Почему это важно? Бактерии «привыкают» развиваться вместе и дополняют друг друга. Используемые в препарате штаммы микроорганизмов выводились селекционным путем на протяжении 15 лет. Эти же бактерии есть и в почве, но зачастую там они малоактивные и эффективность их гораздо ниже.

Второй продукт — «Агринос 2» позиционируется как биостимулятор и антистрессант. Стрессы окружают как человека, так и растения постоянно, повсеместно. Это стрессы природного происхождения (высокие и низкие температуры, высокая и низкая влажность) и травмирование во время обработок, солнечные и химические ожоги в результате опрыскивания при высокой температуре и т. д. К стрессу может привести и избыточное внесение удобрений.

Есть и так называемый физиологический стресс. При переходе от одной стадии развития в другую растение меняет свой метаболизм, и это тоже определенного рода стресс. Что такое стресс? Стресс — это остановка развития, допускать которой нельзя: иначе недобор урожая! Например, когда весной температура падает ниже биологического минимума, растение начинает останавливать свой рост. Важно не дать ему уйти в так называемый ступор, не допустить остановку метаболизма. Выход занимает неделю-две или еще больше. Растение не погибло, но оно и не развивается. Задача — запустить обратный метаболизм.

«Агринос 2» — это уникальный биостимулятор, который содержит комплекс биодоступных элементов питания (протеин, аминокислоты, азот, калий, углерод, магний, медь, железо, хитин и хитозан), они позволяют активировать процессы метаболизма и нивелировать вредное воздействие различных стрессов.

Антистрессанты на рынке есть, но часто это бесполезные продукты, произведенные методом химического гидролиза, эти формы не усваиваются растениями.

«Агринос» использует только легкоусвояемые L-аминокислоты, протеин как источник аминокислот пролонгированного действия, азот в биодоступной форме, макро- и микроэлементы в комплексе. Хитин в составе препарата служит иммуномодулятором — стимулирует процессы, которые препятствуют возникновению стрессов, а иногда даже заболеваний.

Сначала эффект визуальный — потом экономический.

Что особенно запомнилось аграриям в эти два дня семинаров? Превосходно справляющийся с разложением соломы «Стернифаг» — элемент биологизации почвы, фосфогипс — незаменимый мелиорант и удобрение одновременно, дешев и безопасен. Конечно, посеяв озимые, аграрии края уже сегодня думают об эффективном стартовом питании для весеннего сева. Решение «ЕвроХима» — припосевное микрогранулированное удобрение «Изи Старт».

Что еще добавить? На «ЮГАГРО» «ЕвроХим» выложился на сто процентов, предложив аграриям весь спектр инновационных решений, новых препаратов и современных технологий для повышения рентабельности растениеводства.

Перспектива

В 2018 году компания «ЕвроХим» будет поставлять удобрения кубанским сельхозтоваропроизводителям по льготным ценам. Объемы поставок уже утверждены и составят 410 тысяч тонн.

Сегодня «ЕвроХим» предлагает аграриям современные технологии для повышения рентабельности растениеводства, новые препараты и технологическое сопровождение: в

Краснодарском крае компания проводит агрохимический анализ почв и предлагает комплексные системы питания культур.

Дословно

Хорошие урожаи — это залог стабильности нашего региона. Во многом они зависят от качественного проведения сельхозработ, качества применяемых минеральных удобрений. Важно, чтобы они были доступны для всех аграриев. Компания «ЕвроХим» как один из стратегических партнеров нашего региона может обеспечить отличное качество по приемлемой цене.

Федор ДЕРЕКА, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края