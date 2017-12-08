Зимой – по заповеднику!

Зима туризму – не помеха! Зимние маршруты для любителей активного отдыха открыл Кавказский биосферный заповедник в Сочи. Насладиться снежной природой путешественники в этом сезоне смогут как на снегоступах, так и на снегоходах.

- В зимнем сезоне туристы смогут совершить прогулку с гидом по заснеженному лесу к нарзанным источникам на снегоступах. Длительность путешествия один час. Маршруты расположены в черте курорта Красная поляна. Для групп от одного до четырех человек стоимость сопровождения гидом на маршруте 1600 рублей, аренда одной пары снегоступов 500 рублей, - сообщили в Кавказском биосферном заповеднике.

Для прогулок на снегоходах по Кавказскому заповеднику в этом сезоне будет доступно четыре маршрута. Маршруты начинаются на кордоне Пслух в горах Сочи, трансфер до него осуществляется на внедорожниках. Перед началом катания все туристы проходят инструктаж.

- Самым простым маршрутом считается «Учебный». Это кольцевая трасса протяженностью более 2,2 километров. Хорошим продолжением катания по кольцевой трассе станет маршрут «Заснеженный лес» - от кордона Пслух на Пслухские нарзаны и обратно, время в пути туда и обратно 30 минут, - пояснили в Кавказском заповеднике

Прокатиться на снегоходе от кордона Пслух можно и на Энгельмановы Поляны. Маршрут протяженностью в 32 километра займет около трех часов времени. По дороге открываются виды на Аибго-Агепстинский хребет, продолжительность три часа, дистанция 32 километра. На Энгельмановой поляне туристов ждет отдых и знакомство с кавказскими благородными оленями в питомнике.

- Самый сложный маршрут проходит до кругозора Аишха через Энгельмановы Поляны с подъемом в альпийскую зону и панорамами Главного Кавказского хребта, продолжительность четыре часа, дистанция 44 километра, - отметили в заповеднике.

На всех маршрутах участников экскурсии сопровождают инструкторы, участникам выдаются защитные шлемы. Стоимость катания на снегоходах по маршрутам Кавказского заповедника – от 7000 рублей в час.

Ирина СИЗОВА