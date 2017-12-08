Патрулировать курортный парк на электромобиле будут правоохранители Горячего Ключа

Идея его организации в месте массового пребывания жителей и гостей курорта была давно. Благодаря сотрудничеству руководства санаториев и от-дела МВД России по г. Горячий Ключ ее удалось воплотить в жизнь. Стаци-онарный пост оборудован всем необходимым для несения службы и охраны правопорядка в курортной зоне. Необходимость его установки уже давно подтвердила статистика. Ежедневно независимо от времени года курортную зону посещают сотни отдыхающих. В прошлом году на территории курорт-ного парка было зафиксировано 6 правонарушений, с начала этого –3. Теперь расследовать все случаи краж, утери имущества и прочих происшествий пра-воохранители смогут буквально с первых минут.

Несмотря на то, что территория «охранной зоны» составляет порядка 19 гектар, а передвигаться по курортному парку на авто с бензиновым двига-телем запрещено, попасть в любую точку для полицейских не составит труда. В целях повышения качества и оперативности работ руководитель санатори-ев «Предгорье Кавказа» и «Горячий Ключ» Карен Гаспарян подарил сотруд-никам МВД электромобиль. Экологичный двигатель транспорта не вредит окружающей среде, а запас хода транспорта составляет порядка 60 километ-ров. Начальник отдела МВД по г. Горячий Ключ Геннадий Пачков поблаго-дарил за ценный подарок и отметил, что теперь безопасность парка будет находиться под бдительным контролем.

Обустройство стационарного пункта в курортной зоне – первый этап обеспечения безопасности. В дальнейшем планируется установить огражде-ние по всему периметру парка. Это позволит в значительной мере повысить антитеррористическую защищенность территории. Старый пункт полиции, расположенный возле здания санатория «Предгорье Кавказа» будет демонти-рован.