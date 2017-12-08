Пресечена попытка дачи особо крупной взятки

В Краснодаре пресечена дача особо крупной взятки судебному приставу-исполнителю.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали действия 25-летнего гражданина по незаконной передаче средств судебному приставу-исполнителю отдела по Прикубанскому округу г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю.

Передача средств в сумме 1 миллион 920 тысяч рублей имела целью обращение взыскания в рамках сводного исполнительного производства на денежные средства, находящиеся в банках нескольких организаций-должников.

Находясь в рабочем кабинете судебного пристава-исполнителя гражданин передал первые 600 тысяч рублей, являющиеся частью окончательной суммы за выполнение данных действий. По уведомлению судебного пристава в УФССП России по Краснодарскому краю о склонении к коррупционному правонарушению были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых гражданин Ч был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

В выявлении преступления непосредственное участие приняли работники отдела противодействия коррупции Управления ФССП России по Краснодарскому краю, а также судебный пристав-исполнитель отдела по Прикубанскому округу г. Краснодара, которой предназначалась взятка.