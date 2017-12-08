Кадетам и школьникам показали, что такое «Троицкий групповой водопровод»

Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» одно из крупнейших коммунальных предприятий в Краснодарском крае организовало познавательные экологические экскурсии на объекты водоснабжения ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» для кадетов филиала ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус им. атамана М.П. Бабича» г. Крымск и воспитанников детского эколого-биологического центра.

Цель мероприятий – привлечение внимания подрастающего поколения к рациональному использованию воды, а также бережному отношению к ценному природному ресурсу. В ходе экскурсий ребята своими глазами увидели масштабный трудоемкий процесс добычи и транспортировки воды, узнали, какой сложный путь вода преодолевает от артезианских скважин до водопроводного крана. Для того чтобы обеспечить города Новороссийск, Геленджик, Крымск, а также населенные пункты Крымского района и Черноморского побережья чистой питьевой водой в достаточном количестве и без перебоев специалисты «Троицкого группового водопровода» работают в круглосуточном режиме.

Школьники побывали в аварийно-диспетчерской службе предприятия, в лаборатории, на участке централизованного ремонта оборудования, а также на артезианских скважинах и на насосной станции третьего подъема НС-3, откуда вода подается потребителям. На протяжении всей экскурсии ребята смогли увидеть стадии добычи, подготовки и транспортировки воды по магистральным водопроводным сетям.

«Экскурсии для школьников на объекты «Троицкого группового водопровода» многолетняя традиция. У ребят есть возможность изучить работу водоснабжающего предприятия, задать вопросы и получить ответы экспертов. А также понять насколько это сложный и трудоемкий процесс – круглосуточно обеспечивать сотни тысяч людей питьевой водой высокого качества. Хорошая осведомленность в этой области способствует тому, чтобы сформировать у подрастающего поколения бережное отношение к водным ресурсам и экологии родного края, активной гражданской позиции в этом вопросе. Тем более что 2017 год был объявлен Президентом России годом экологии. И это не случайно, проблемы экологической безопасности страны с каждым годом не только не уменьшаются, но становятся жизненно важными», - отметил Михаил рысаков, начальник производственно-технического отдела РЭУ «Троицкий групповой водопровод».

Экскурсии произвели на ребят большое впечатление. Когда мероприятия подошли к концу, никто не спешил уходить, школьники снова и снова задавали вопросы.

«Воспитанники детского эколого-биологического центра города Крымска уже не раз бывали с экскурсиями в «Троицком групповом водопроводе», - рассказывает Анна Демьянчук, педагог-организатор ДЭБЦ. - И каждый раз эти мероприятия вызывают у них живой интерес. Экскурсии проходят ярко, хорошо запоминаются детьми, все понятно и доступно. Спасибо за сотрудничество, доброжелательность и новые знания!»