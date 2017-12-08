В Северском районе женщина подозревается в причинении телесных повреждений знакомому, повлекших его смерть

Следственным отделом по Северскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда 54-летнему знакомому, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, вечером 5 декабря 2017 года женщина находилась в гостях у знакомого в станице Северской, где совместно с ним распивала спиртные напитки. В процессе употреблении алкоголя между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина стал высказывать оскорбительные выражения в адрес гостьи. В ответ женщина схватила хрустальную вазу и нанесла ей один удар по голове хозяина дома, после чего ушла. Вечером следующего дня супруга племянника мужчины обнаружила его без признаков жизни, в связи с чем вызвала работников правоохранительных органов. Согласно заключению проведенного судебно-медицинского исследования причиной смерти погибшего явилась обильная кровопотеря в результате причиненной черепно-мозговой травмы.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.