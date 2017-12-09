В Совфеде пригрозили США «мощным оружием» в случае выхода из РСМД

Россия в случае выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) подготовит в кратчайшие сроки «еще более мощное оружие». С таким заявлением выступил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сенатор выступает против изменения договора, которые позволяет частично сдерживать угрозы от потенциальных противников. По его мнению, данное соглашение не только остановило «гонку вооружений, но и, вероятнее всего, предотвратило ядерный конфликт, передает РИА «Новости».

Благодаря подписанию ДРСМД был уничтожен целый класс опасного оружия, в том числе баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью 500−5500 км.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан Россией и США 8 декабря 1987 года. Согласно соглашению, стороны должны были уничтожить целый класс ракетного вооружения, в том числе ракеты Р-12 и Р-14.