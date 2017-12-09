〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Следком Кубани прокомментировал задержание мэра Туапсе

Суббота, 09 декабря 2017 09:15
Оцените материал
(0 голосов)

Главу Туапсе задержали вечером 7 декабря в аэропорту Краснодара. По предварительным данным, чиновника подозревают в получении взятки за признание одного из домов аварийным.
При задержании у него был пакет, в котором якобы находилась крупная сумма денег. На видео, которое появилось в социальных сетях, Чехов утверждает, что это просто подарок на день рождения.
В следственном комитете сообщили только, что проводится проверка по факту получения денег.
— Нельзя говорить, что это взятка. Квалифицировать действия будет следователь. Есть факт, он задокументирован. Сейчас проводится доследственная проверка по факту получения денежных средств, — сообщила «Комсомольской правде — Кубань» старший помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.
Во время задержания мэр города находился в отпуске. Его обязанности сейчас исполняет Кузьменко.

Прочитано 71 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Совфеде пригрозили США «мощным оружием» в случае выхода из РСМД Минобороны отказало в передаче Краснодару домов на Дзержинского »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.