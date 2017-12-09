Следком Кубани прокомментировал задержание мэра Туапсе

Главу Туапсе задержали вечером 7 декабря в аэропорту Краснодара. По предварительным данным, чиновника подозревают в получении взятки за признание одного из домов аварийным.

При задержании у него был пакет, в котором якобы находилась крупная сумма денег. На видео, которое появилось в социальных сетях, Чехов утверждает, что это просто подарок на день рождения.

В следственном комитете сообщили только, что проводится проверка по факту получения денег.

— Нельзя говорить, что это взятка. Квалифицировать действия будет следователь. Есть факт, он задокументирован. Сейчас проводится доследственная проверка по факту получения денежных средств, — сообщила «Комсомольской правде — Кубань» старший помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Во время задержания мэр города находился в отпуске. Его обязанности сейчас исполняет Кузьменко.