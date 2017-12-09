Минобороны обвинило США в попытках помешать авиации РФ уничтожать боевиков ИГ

Большинство сближений российских и американских самолетов в районе долины реки Евфрат в Сирии были связаны с попытками американской авиации создавать помехи уничтожению террористов ИГИЛ (группировка запрещена в РФ — ИФ), заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Так, например, 23 ноября в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат американский истребитель F-22 активно препятствовал российской паре штурмовиков Су-25 выполнять боевую задачу по уничтожению опорного пункта ИГИЛ в пригороде города Меядин. Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой», — сообщил он журналистам в субботу.

При этом генерал-майор отметил, что «после появления рядом российского многофункционального сверхманевренного истребителя Су-35С американский истребитель прекратил опасные маневры и поспешил удалиться в воздушное пространство Ирака». «Отметим, что американская сторона по данному и многим другим инцидентам в небе Сирии не нашла ответов для российского командования на авиабазе «Хмеймим», — заявил Конашенков.

«Что же касается словесных угроз в отношении российских самолетов, то отдельным представителям центрального командования Вооруженных сил (ВС) США рекомендуем фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГ в Ираке, а не провоцировании инцидентов в воздухе», — заявил Конашенков.

В Минобороны России также напомнили США, что Сирия суверенное государство. «Заявления представителей армии США о том, что в Сирии существует часть воздушного пространства, которая принадлежит США, вызывают недоумение» — заявил Конашенков.

«Представителям Пентагона, — отметил он, — следует вспомнить, что Сирия является суверенным государством и членом ООН, поэтому никакого “своего” неба у США здесь не было и быть не может». При этом генерал подчеркнул, что «в отличие от Воздушно-космических сил России, авиация возглавляемой США международной коалиции действует в Сирии незаконно».

Так в Минобороны России отреагировали на заявления представителей Пентагона в интервью New York Times и телеканалу CNN о том, что российские ВКС якобы допускают опасные сближения с американскими самолетами в Сирии, заходя, по словам представителя Центрального командования ВС США Дамиена Пикарта, «в наше воздушное пространство к востоку от реки Евфрат».

6 декабря Генштаб РФ сообщил, что Сирия полностью освобождена от террористов, все бандформирования ИГ уничтожены. Россия осенью 2015 года ответила на обращение сирийских властей, ведущих борьбу с терроризмом, и направила в эту страну свои ВКС.