В российском МИДе назвали смехотворной угрозу новых санкций США

Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал голословными обвинения США о нарушении Россией договора РСМД.

По его словам, в Вашингтоне не нашли лучшего момента для угроз в адрес своего партнера по соглашению, чем 8 декабря — дня 30-летия договора о ликвидации РСМД.

"Интересная закономерность: так же, как с известными утверждениями про "российское вмешательство в американские выборы", никаких реальных доказательств не приводится. Единственное, что недавно нам назвали, — индекс одной из отечественных ракетных разработок, чья дальность действия заведомо меньше указанного диапазона. Кстати, в США это могли прекрасно видеть со своих спутников при ее полигонном испытании", — констатировал Рябков.

Также замминистра обратил внимание на то, что Пентагон планирует разместить в Польше ударные "Томагавки", хотя их установка на суше противоречит ДРСМД.

"Антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД все больше выглядит как стремление свалить с больной головы на здоровую. Это может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения", — полагает Рябков.

Кроме того, Рябков обратил внимание на очередные попытки запугать Россию санкциями.

"Они просто смехотворны. Американским политикам и дипломатам пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает. Им следует, наконец, избавиться от иллюзий, чтобы мы перестали попусту терять время и занялись совместным выправлением отношений, оказавшихся по американской вине в последние годы в состоянии глубокого кризиса", — заключил заместитель министра МИД РФ.