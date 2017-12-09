Жительница Новороссийска отдала мошеннику более 200 тысяч рублей

О том, что ее обвели вокруг пальца, мама одного из новороссийских абитуриентов поняла только тогда, когда злоумышленник перестал выходить на связь. По информации пресс-службы МВД РФ, в один из дней жительница города-героя познакомилась с мужчиной, который представился сотрудником одного из силовых ведомств. Слово за слово и парень пообещал поступить сыну женщины в один из элитных военных вузов северной столицы.

Аферист говорил так убедительно, что женщина ему поверила и через какое-то время передала ему 200 тысяч рублей. Однако после этого «представитель» силового ведомства как сквозь землю провалился. Позже, передает КП, выяснилось, что молодой человек причастен к еще нескольким случаям мошенничества. Общий ущерб составил более миллиона рублей.

Сейчас подозреваемому в совершении преступления выдали подписку о невыезде.