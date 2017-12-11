Пора в Арктику!

Освоению Арктики нашей страной поможет специальный экспертный центр. Презентация проектного офиса развития арктических территорий «ПОРА» состоялась в Москве. Деятельность центра связана с социальными, экономическими и экологическими аспектами жизнедеятельности человека на севере нашей Родины. Проектный офис будет реализовывать различные программы по всей территории Арктической зоны, поддерживая молодых ученых и распространяя информацию среди широкой аудитории.

- Открытие экспертного центра - это знаковое событие. Мы понимаем, что освоение Арктики и Северного морского пути дает неоспоримые преимущества нашему государству, - подчеркнул заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор партийного проекта “Локомотивы роста” Денис Кравченко.

Участие в мероприятии приняли сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников, заместитель директора Института экологии и эволюции РАН, академик Юрий Дгебуадзе, проректор Сибирского федерального университета, профессор Михаил Гладышев, ученые, эксперты, представители партнерских организаций.

- Российская Арктика огромна и задачи, стоящие перед «ПОРА» масштабны. С одной стороны, есть много информации о регионе, с другой стороны, еще живы стереотипы об Арктике, как о регионе холода с белыми медведями. Эти стереотипы важно преодолевать, так как они напрямую влияют на социально-экономическую ситуацию в Арктике, - отметил генеральный директор “ПОРА” Борис Тарасов

Несмотря на то, что многие уверены, что весь земной шар изучен из космоса до сантиметра, за последние пять лет экспедициями Минобороны Россия в Арктике открыто шесть проливов, 11 островов, девять мысов и пять бухт. Открыть новые географические объекты в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа во многом удалось благодаря глобальным изменениям климата.

- Одним из первых проектов станет разработка рейтинга устойчивого развития «Полярный индекс», который будет состоять из экономических, экологических и социальных критериев и основываться на принципах устойчивого развития, - рассказал Борис Тарасов.

Эксперты - известные ученые, исследователи Арктики, государственные и общественные деятели станут участниками специального дискуссионного клуба. Одно из направлений деятельности центра – гранты для молодых ученых. Темы для грантов тесно связаны с исследованиями в различных областях жизнедеятельности региона и составляют от 50 до 100 тысяч рублей. В ходе презентации было подписано первое для экспертного центра соглашение о сотрудничестве между центром “ПОРА” и “Фондом поддержки социальных проектов”.

Ирина СИЗОВА