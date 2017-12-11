РЖД пустили все поезда в обход Украины

Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Киевом в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Строительные работы были завершены в августе текущего года, а движение планировалось запустить осенью.

В сентябре 2017 года по новому обходу пошли грузовые поезда. Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в конце сентября сообщал журналистам, что движение пассажирских поездов в обход Украины будет запущено в два этапа. На первом туда будут переключены те поезда, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные.

Все поезда

Российские пассажирские поезда, которые шли без остановок по старой линии, были переведены на обход в середине ноября.

Министр транспорта России Максим Соколов позднее сообщал, что все поезда пустят в обход Украины до конца 2017 года. По его словам, всего на участок переключается 62 пары пассажирских и 30 пар грузовых поездов.

Пегов в начале декабря говорил, что переход будет длиться сутки — с 10 до 11 декабря. Когда переход осуществится, пассажирские поезда перестанут курсировать по старому участку по территории Украины.

Таким образом, с 11 декабря РЖД переводят все поезда, ранее ходившие по украинскому участку, на новый железнодорожный обход по территории России.

На юг по новому обходу

Стоимость строительства железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины оценивалась приблизительно в 56 миллиардов рублей. До этого российские поезда, следующие на юг страны, проезжали небольшой участок по территории Украины.

Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям), что позволяет увеличить пропускную способность линии, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.

Железная дорога Журавка-Миллерово стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час, грузовых — до 90 километров в час. Загрузка направления в летний период составит до 190 поездов в сутки, большая часть которых — пассажирские поезда дальнего следования.

Курсирование российских пассажирских поездов по железнодорожному обходу Украины безопаснее и комфортнее для пассажиров, говорил РИА Новости генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян.

Во-первых, пояснял он, существенно снижается риск остановки поездов, что могло приводить к задержкам в пути. Во-вторых, сложные отношения с Украиной сохраняются, и пассажирам в таких условиях комфортнее совершать поездки без пересечения границ.

Также, добавлял эксперт, новые линии всегда строятся с применением новых технологий, а значит, пусть и на небольшом участке, но комфортабельность поездки повысится.