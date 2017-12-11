На Кубани ожидаются осадки и сильный ветер

Согласно данным краснодарского гидрометцентра, в Краснодаре 11 декабря столбик термометра покажет днем 9-11°С, ночью 2-4° тепла. Порывы ветра местами достигнут 15-20 м/c.

В Краснодарском крае ожидаются кратковременные осадки в виде дождя, в предгорных районах в виде мокрого снега. Возможны налипание мокрого снега и гололед. Температура воздуха 4-9° тепла, ночью -3..+6°С. Порывы ветра до 15-20 м/с, в Новороссийске до 18-23 м/с. На Черноморском побережье днем воздух прогреется до +12°С.

На вторник и среду синоптики обещают солнечную погоду. По краю температура воздуха днем поднимется до 13-15° тепла. Ветер стихнет до 5-10 м/с.