Рекордные пробки в Краснодарском крае ожидаются 25 декабря‍

Флешмоб автомобилистов, назначенный на 25 декабря на 12 часов, направлен против подорожания бензина. Массовой акцией протеста автомобилисты хотят привлечь внимание населения и, прежде всего, чиновников к проблеме двойного поднятия акцизов на топливо, которое одобрило правительство России.

Подобная массовая акция планируется не только в Краснодарском крае, но и в других регионах страны. Ведь подорожание бензина — это не только удар по владельцам машин, это — очередной виток инфляции: подорожание буквально всех продуктов питания и других товаров. Ожидается, что литр 92-го бензина будет стоить 51 рубль, стоимость литра АИ-95 составит 53 рубля.

Автомобилисты собираются заглушить в полдень на дороге свои машины и простоять так не меньше часа. И заранее советуют жителям больших городов планировать свой день так, чтобы не попасть в гигантскую автомобильную пробку.