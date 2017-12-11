Финансовый аналитик: "пузырь" Bitcoin лопнет без денежных вливаний

Самая популярная и дорогая криптовалюта в мире представляет собой финансовый пузырь, уверен аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын. Увеличение спроса на биткойн эксперт видит в стремлении людей приобрести актив, цена которого продолжает расти.

По мнению эксперта компании "Финам" Леонида Делицына, рост биткойна также связан с тем, что криптовалюта стремится занять важную нишу на рынке, причем при отсутствии реальных конкурентов. Он напомнил о "пузыре доткомов", который оборазовался в 90-е годы. Тогда цена бумаги могла взлететь в десять раз за несколько месяцев.

"Пузырь биткойна может увеличиться еще в два или три раза. Он лопнет, когда не будет новых вливаний денег, чтобы его подпитывать", — уверен он.

По прогнозу аналитика, в этом году цена за монету вырастет до 25 тысяч долларов, затем случится падение цены на 30 или 40%, но после этого она поднимется до уровня в 20 или 22 тысячи долларов. Что будет дальше, предсказать невозможно", — добавил Делицын.

Основная проблема биткойна и блокчейна, по его мнению, в том, что они должны доказать свою реальную применимость.