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Россияне пожаловались в ФАС на дорогие продукты

Понедельник, 11 декабря 2017 09:11
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перед Новым годом получает от граждан обращения о завышенных ценах на продукты питания, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В то же время специалисты ФАС не видят поводов для проведения соответствующих проверок.

"В центральный аппарат ФАС поступают подобные обращения. Однако цены на продовольственные товары во многом определяются соотношением спроса и предложения, зависят от конъюнктуры рынков и решений, самостоятельно принимаемых участниками рынков", - отметили в пресс-службе.

"В настоящий момент поводы для проведения проверок отсутствуют", - подчеркнул представитель ФАС.

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