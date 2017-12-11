Россияне пожаловались в ФАС на дорогие продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перед Новым годом получает от граждан обращения о завышенных ценах на продукты питания, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В то же время специалисты ФАС не видят поводов для проведения соответствующих проверок.

"В центральный аппарат ФАС поступают подобные обращения. Однако цены на продовольственные товары во многом определяются соотношением спроса и предложения, зависят от конъюнктуры рынков и решений, самостоятельно принимаемых участниками рынков", - отметили в пресс-службе.

"В настоящий момент поводы для проведения проверок отсутствуют", - подчеркнул представитель ФАС.