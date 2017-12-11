Глава Минтруда допустил новые меры по поддержке рождаемости

Новые меры по стимулированию рождаемости могут быть приняты в России через два-три года в зависимости от демографической ситуации, заявил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Я уверен, что в условиях, когда у нас количество женщин снижается, и это будет продолжаться еще пятнадцать лет, то, безусловно, мы будем смотреть, как будут действовать новые меры, как будут себя вести рождаемость, количество рождений, суммарный коэффициент рождаемости. Если потребуется, конечно, будем предлагать дополнительные меры", — заявил Топилин.

Президент России Владимир Путин ранее предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет.

К марту будущего года правительство должно разработать план развития материально-технической базы детских поликлиник. На эти цели планируется тратить по десять миллиардов рублей в течение трех лет. Также глава государства поручил разработать программу достижения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет. Этот показатель должен быть достигнут к 2021 году.

Как сообщила вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018-2020 годы потребуется около 500 миллиардов рублей. Минэкономразвития считает, что объявленная "демографическая" программа поддержит экономический рост и снизит уровень бедности в стране.