Иномарки могут подорожать на 17% из-за резкого роста утилизационного сбора

Минпромторг предложил правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87−125% в зависимости от объема двигателя, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Отечественным автоконцернам утильсбор неофициально компенсируют, так что сильнее всего эта мера ударит по импортерам, в том числе построившим свои заводы в России иностранным концернам. По мнению экспертов, рост утилизационного сбора на фоне роста акцизов поднимет цены на машины на 10−17%.

Источник в одном из автоконцернов заявил, что компания «в шоке и недоумении» — затраты на утилизацию «совершенно точно не выросли на 100% и более». По его мнению, решение навредит тренду на восстановление рынка и негативно отразится на бизнесе дилеров.

Другой собеседник считает, что «это абсолютно неприемлемо ни с точки зрения планирования бизнеса, ни с точки зрения здравого смысла»: рынок только начал выходить из пике, и его начинают душить, анонсировав сокращение программ господдержки, увеличив акцизы, а теперь еще и критически индексируя утильсбор.

В минпромторге не опровергли информацию собеседников издания, но сказали, что внесли в правительство проект постановления об индексации утильсбора в зависимости от категории и видов транспортных средств, их экологичности, объема производства и импорта. В грузовом сегменте индексация составит 15−40%, а средневзвешенная — 15−17,5%, утверждают в минпромторге.