Власти Краснодара отказались от проекта развязки на Старокубанском кольце

«Проект по строительству развязки на пересечении ул. Ставропольской и ул. Старокубанской — тяжелейший для реализации. Он затрагивает очень много объектов. Считаю его достаточно неэффективным и дорогостоящим. Решено пойти по другому пути», — заявил Первышов.

Он уточнил, что наиболее эффективный способ того, как изменить ситуацию к лучшему, будет понятен после проведения масштабного анализа и экспертизы транспортной ситуации в городе, чем сейчас занимается Высшая школа экономики.

«Именно поэтому мы привлекаем специалистов федерального уровня, проводим серьезное исследование, — отметил мэр. — Строить ради того, чтобы строить, мы не будем. Сегодня непростая экономическая ситуация и в крае, и в городе. Мы учимся считать бюджетные деньги и рачительно их тратить. Мы будем реализовывать только те мероприятия и проекты, которые имеют максимальный эффект для Краснодара».