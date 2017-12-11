«Краснодар Водоканал» проводит «Водную амнистию»

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает акцию «Водная амнистия» для частных потребителей, проживающих в частных жилых домах без осуществления предпринимательской деятельности, самовольно присоединившихся к сетям водоснабжения и (или) водоотведения. Акция будет действовать до 28 февраля 2018 года. Физические лица, которые добровольно сообщат о собственных незаконных врезках в сети водоканала и обратятся с заявлением о намерении заключить договор с предприятием, не будут облагаться штрафами за незаконное присоединение.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776 «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» за самовольное присоединение и пользования централизованными системами водоснабжения начисляются штрафные санкции, исходя из пропускной способности сетей и скорости движения воды по ним за определенный период, но не более, чем за 3 года. В таких случаях штраф для нарушителей может достигнуть нескольких миллионов рублей.

Потребители, сообщившие о собственных незаконных врезках, обязаны заключить договоры о подключении, осуществление проектирования сетей и оплатить фактически потребленный объем ресурса за период самовольного пользования.

«Выявление незаконных врезок - наша общая задача, решение которой принесет пользу каждому жителю города, - говорит генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. - Несанкционированные подключения к водопроводу снижают давление в общей сети, из-за чего возможно ухудшение напора воды в кранах потребителей. Незаконные врезки могут влиять и на качество воды, ведь они производятся без соблюдения необходимых санитарных требований. Мы обращаемся к краснодарцам с просьбой оказывать содействие в выявлении случаев незаконного пользования водой, так как это причиняет серьезный ущерб предприятию и абонентам, может привести к увеличению тарифов на услуги, что отразится на всех жителях столицы Кубани».

Акция «Водная амнистия» краснодарского водоканала уже действует в поселках Индустриальный, Дивный и Водники.

Сообщение о факте незаконного пользования системами водопровода и/или канализации ООО «Краснодар Водоканал» можно оставить по телефону горячей линии безопасности: 8-861- 226-97-48