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СЮЖЕТ ДНЯ

Эффект постановления

Понедельник, 11 декабря 2017 11:49
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Крупную задолженность по сводному исполнительному производству взыскал судебный пристав Армавирского городского отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю. Для достижения поставленной цели работнику Службы пришлось вынести постановление о запрете регистрационных действий в отношении квартиры, принадлежащей должнику.

423 тысячи рублей задолжал горожанин в рамках нескольких исполнительных производств. Не погасив задолженность, он решил продать принадлежащую ему на праве собственности недвижимость – квартиру.

Собирался ли гражданин пустить полученный от продажи объекта недвижимости средства на погашение задолженности или нет, история умалчивает. Но с учетом того, что он избегал всяческих контактов с судебными приставами и взыскателями, в этом благородстве порыва можно усомниться.

Однако после вынесенного приставами запрета регистрационных действий должник внезапно изыскал средства и погасил задолженность в полном объеме, заплатив еще и исполнительский сбор.

Долг уплачен имуществом


Благодаря активной работе судебных приставов Гулькевичского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю еще одна задолженность будет погашена в ближайшее время. Такая возможность появилась после ареста имущества жителя районного центра.


Так, в рамках исполнительного производства о взыскании задолженности на сумму 380 тысяч рублей, возбужденного в отношении гражданина N, судебным приставом–исполнителем были составлены акты описи и ареста имущества должника, принадлежащего ему на праве собственности.


Так, под арестом оказались автомобиль «Фольксваген Гольф», а также целый список бытовой техники и домашней утвари. Если долг не будет погашен в установленный законодательством срок, арестованное авто и бытовые приборы будут переданы на реализацию, средства от которой поступят в счет погашения долга.

Общероссийский день приёма граждан


В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, с 12-00 до 20-00 будет проводиться Общероссийский день приема граждан.


В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 22, приём граждан проведёт главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров, его заместители, а также начальники профильных отделов аппарата.


Для того, чтобы получить консультацию от главного судебного пристава Краснодарского края, достаточно предъявить паспорт на входе в Управление.


Информация по телефонам: (861) 262-04-77, 262-74-14

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