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Для надежности работы оборудования

Понедельник, 11 декабря 2017 14:04
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Специалисты участка головных очистных сооружений станции водоочистки ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» расположенном в поселке Октябрьский Ленинградского района, на артезианской скважине №12 установили пять задвижек диаметром от 50 до 200 мм. Как рассказал инженер по эксплуатации и обслуживанию объектов водохозяйственного комплекса участка головных сооружений Валерий Серенков, эти задвижки обеспечат надежность работы оборудования при подъёме воды с подземного горизонта и транспортировке ее на станцию очистки.

Работы по замене задвижек выполнены в соответствии с производственной программой.

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