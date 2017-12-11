И вновь в эфире капитал-шоу «Поле чудес»

Наталья Курпиева из Белореченска приняла участие в программе «Поле чудес», которую покажут в пятницу, 15 декабря, по «Первому каналу». Она посвящена Международному дню чая.

В праздничном выпуске народной передачи соберутся люди, имеющие отношение к чайной отрасли. Наша землячка, которая работает в компании ООО «Кубань-Ти» дизайнером, привезла Леониду Якубовичу много подарков, но главный из них, конечно, гордость Кубани – каравай, ведь в этом году наш край собрал рекордный урожай пшеницы.

- На съемочной площадке и в головах участников полная суматоха, - вспоминает Наталья, - едва ли успеваешь осознавать, что минуту назад тебе вручили пропуск с заветными для многих словами «Поле чудес», сейчас тебя припудривают, а через пять минут ты будешь болтать с Якубовичем. Впечатления от поездки просто незабываемые. Как здорово было познакомиться с талантливыми людьми, зарядиться энергией Леонида Аркадьевича, а уже сегодня посмеяться над тем, как у меня тряслись руки и я забыла собственное имя.

Удастся ли девушке угадать слово и выйти в финал, узнаем в конце недели. Смотрите, не пропустите!