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СЮЖЕТ ДНЯ

На Кубани ожидаются осадки и сильный ветер

Понедельник, 11 декабря 2017 14:07
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В Краснодарском крае ожидаются кратковременные осадки в виде дождя, в предгорных районах в виде мокрого снега. Возможны налипание мокрого снега и гололед. Температура воздуха 4−9° тепла, ночью -3 +6°С. Порывы ветра до 15−20 м/с, в Новороссийске до 18−23 м/с. На Черноморском побережье днем воздух прогреется до +12°С.

На вторник и среду синоптики обещают солнечную погоду. По краю температура воздуха днем поднимется до 13−15° тепла. Ветер стихнет до 5−10 м/с.

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