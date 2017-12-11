На Кубани ожидаются осадки и сильный ветер

В Краснодарском крае ожидаются кратковременные осадки в виде дождя, в предгорных районах в виде мокрого снега. Возможны налипание мокрого снега и гололед. Температура воздуха 4−9° тепла, ночью -3 +6°С. Порывы ветра до 15−20 м/с, в Новороссийске до 18−23 м/с. На Черноморском побережье днем воздух прогреется до +12°С.



На вторник и среду синоптики обещают солнечную погоду. По краю температура воздуха днем поднимется до 13−15° тепла. Ветер стихнет до 5−10 м/с.