Наталья Костенко обратилась в Генпрокуратуру, Банк России и Роспотребнадзор с просьбой оценить законность работы сайтов по добыче криптовалюты

Член комитета по контролю и регламенту Государственной Думы Наталья Костенко обратилась в Генпрокуратуру, Банк России и Роспотребнадзор с просьбой дать правовую оценку деятельности сайтов по добыче криптовалюты, которые начали появляться в России. Необходимость в таком обращении появилась после сигналов граждан, обнаруживших в российском сегменте интернета сайт, пропагандирующий криптовалюту как средство заработка.

Граждане предполагают, что данный сайт служит прикрытием финансовой пирамиды, поскольку законной денежной единицей в России является рубль, и действующим законодательством не предусмотрена возможность добычи и обращения криптовалюты, как доходного инструмента и средства платежа.

На сайте, на который пожаловались заявители, гражданам предлагается приобрести «первую уральскую криптовалюту «TagilCOIN» для последующей ее добычи - «майнинга» и повышения своей доходности после обмена криптовалюты на фиатные деньги.

Следует отметить, что законодательное урегулирование криптовалют в России активно обсуждается с 2014 года. Ранее следственный комитет, Генпрокуратура и ЦБ РФ осторожно советовали гражданам воздержаться от использования криптовалюты. Недавно представители Минфина подготовили законопроект о запрете обращения в России криптовалют, а также предложили ввести уголовную ответственность за ее использование. Однако никаких конкретных мер по контролю за порядком обращения криптовалют в России так и не было принято.

«В последнее время интерес в целом к цифровой экономике и криптовалюте в частности - возрастает. Это может рассматриваться только как позитив. Но неурегулированностью новых явлений могут пользоваться недобросовестные лица, которые на фоне демонстрации рекордного роста курса криптовалют вовлекают граждан в сомнительные финансовые проекты. Пока поручение Президента РФ Владимира Путина в части создания новой нормативной базы, регулирующий порядок обращения криптовалюты в России, не выполнено, мы не может принять криптовалюту как легальный финансовый инструмент. В такой ситуации также важно помнить, что пока процесс использования криптовалюты неподконтролен государству, он может быть использован в преступных целях: финансирование терроризма, отмывание доходов и т.д., и это показывает международный опыт. Именно для того, чтобы в нашей стране не совершались противоправные действия и не повторилась ситуация с «МММ», когда граждане нашей страны, оказавшись жертвами мошенников, потеряли свои деньги, я направила запросы в Генеральную Прокуратуру РФ, Банк России и Роспотребнадзор с целью обратить внимание этих органов, отвечающих за исполнение

законодательства, соблюдение прав граждан и регулирование финансовой сферы, на то, как развивается ситуация в этой области. Пока Правительство и законодатели не выработали подходов по регулированию обращения криптовалют, необходимо определить порядок эффективного пресечения попыток обмана граждан. В данном конкретном случае нужно оценить законность деятельности выявленного сайта по продаже криптовалюты «TagilCOIN» и, в случае выявления нарушений, принять соответствующие меры реагирования, вплоть до его блокировки», - отметила Наталья Костенко.