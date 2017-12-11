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СЮЖЕТ ДНЯ

Временное снижение подачи воды указанным ниже абонентам

Понедельник, 11 декабря 2017 16:57
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В связи с проведением работ на магистральном водоводе МВ-2 от насосной станции третьего подъема НС-3 до насосной станции четвертого подъема НС-4 с 06.00 до 24.00 часов 12 декабря будет снижена подача воды на 70% абонентам МУП «Водоканал города Новороссийска» и МУП МО город-курорт Геленджик «ВКХ» и прекращена на 100% абонентам ООО «Водоканал Крымск» по присоединениям к водоводу МВ-2 пос. Саук-Дере, КП-9 ст. Нижнебаканская и КП-10 ст. Неберджаевская.

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и  просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.

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