Во внедорожнике с волгоградскими номерами пограничники выявили оружие и боеприпасы

Очередной факт контрабандного перемещения подобного груза был пресечен накануне в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Адлер».

В рамках проведения пограничного контроля в ходе осмотра автомобиля Land Rower сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили травматический пистолет марки Streamer-T. Позднее, когда транспортное средство было выведено из потока и помещено на специальную стоянку для тщательного досмотра, контролирующие органы обнаружили порядка 20 патронов калибра 10х22 не заявленных к перемещению через российско-абхазскую границу.

В настоящее время «травмат» и боеприпасы к нему изъяты и направлены на экспертизу. По результатам экспертной оценки сотрудники Сочинской таможни примут процессуальное решение.