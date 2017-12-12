Конгресс собирает спасателей

Спасатели и лыжные патрули со всего мира соберутся в горах Сочи. С 20 по 27 января на курорте «Роза Хутор» пройдет Международный Конгресс Федерации Лыжных Патрулей. В нем примут участие делегации из США, Канады, Австралии, Франции, Южной Кореи, Швейцарии, Италии, Румынии, Грузии, Аргентины, Чили, Китая и других стран.

- Международный Конгресс Федерации Лыжных Патрулей проходит раз в два года и объединяет специалистов, связанных с вопросами обеспечения безопасности в горах. Главная задача — обмен и распространение информации о новых технологиях и инновациях в области спасения в горах, спасения в лавинах, медицинской помощи при горнолыжных травмах, поисково-спасательных работ, обмен правовой информацией, методами управления рисками и предотвращения несчастных случаев, как в зимний период, так и летом, - сообщают организаторы конгресса.

Сегодня «Роза Хутор» — единственный в России курорт, который получил право проведения важного конгресса, а спасательная служба курорта «Горный Патруль» — единственная в нашей стране, которая является действительным членом Международной Федерации Лыжного Патруля. Темой конгресса в горах Сочи станет «Обеспечение безопасности гостей и сотрудников горнолыжных курортов. Основные тенденции в организации поисково-спасательных мероприятий. Медицинская, правовая и информационная поддержка». В программе - презентации и воркшопы по медицине, оказанию первой помощи в горах, лавинной безопасности и многое другое. Спасательная служба «Роза Хутор» продемонстрирует свои профессиональные навыки и многолетний наработанный опыт при эвакуации с кресельной канатной дороги, скального рельефа и спуске с акьей. Участники конгресса увидят работу противолавинной системы ГАЗЭКС и самую большую в Европе систему искусственного оснежения.

Ирина СИЗОВА