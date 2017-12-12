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Нефть подорожала до уровня 2015 года

Вторник, 12 декабря 2017 10:04
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По состоянию на 05.50 мск январские фьючерсы на североморскую смесь подорожали до 65,19 доллара за бочку. На пике за баррель предлагали 65,25 доллара.
Такие показатели последний раз фиксировались два года назад — 24 июня 2015 года.
Агенство Reuters увязало рост цены на нефть вслед за новостями о временном отключении трубопровода Forties в Северном море, по которому ежедневно перекачивается около 450 тысяч баррелей нефти в сутки с 85 месторождений.

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