«Ростелеком» приглашает на «Робофест-Юг» в Краснодаре

«Ростелеком» приглашает всех, кто увлекается научно-техническим творчеством, на окружной робототехнический фестиваль «Робофест-Юг». Он проходит в Краснодаре 12 и 13 декабря с 10.00 до 18.00 в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг».

Фестиваль организует краевой Центр детского и юношеского технического творчества при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Для участия в «Робофесте-Юг» в Краснодар приедут команды школьников из Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской областей, Калмыкии и Чеченской Республики – всего более 500 человек. Команды будут соревноваться в шести конкурсных направлениях, включающих состязания для новичков и продвинутых робототехников.

В перерывах между соревнованиями будет работать площадка «Ростелекома», где для участников фестиваля и их болельщиков будет устроено научное шоу. Здесь же любой желающий сможет попробовать свои силы в управлении программируемыми роботами во время турнира «живая сталь». Посетители площадки телеком-оператора и лучшие команды фестиваля будут награждены призами «Ростелекома» и поедут на Всероссийский молодежный робототехнический фестиваль «РобоФест-2018» в Москву.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Робофест» интересен нашей компании тем, что он стимулирует молодежь осваивать современные технологии. Сегодня эти ребята учатся программировать роботов, а завтра они превратятся в квалифицированных специалистов, которые придут на работу в «Ростелеком», чтобы развивать цифровую экономику. Желаю всем участникам достойно выступить, а победителям завоевать главный приз на всероссийском этапе фестиваля в Москве».

«Ростелеком» традиционно поддерживает образовательные и научные проекты, направленные на популяризацию роли новых технологий в жизни современного общества: социально-образовательный проект для школьников «Изучи интернет – управляй им!», научную конференцию веб-разработчиков, объединившую 150

участников из 21 города России и хакатон в Кубанском государственном университете. В марте этого года при участии «Ростелекома» прошли краевые соревнованиях среди школьников по 3D моделированию в Центре детского и юношеского технического творчества. В мае телеком-оператор поддержал проведение соревнований по робототехнике «KubSU-robotics 2017» в Кубанском государственном университете.