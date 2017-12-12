Краснодарский филиал РСХБ представил банковские продукты для поддержки проектов агротуризма

Краснодарский филиал РСХБ принял участие в круглом столе «На курорт – круглый год», посвященном организации отдыха, лечения и туризма в период межсезонья на территории Краснодарского края.

Мероприятие состоялось 5 декабря в Краснодаре с участием руководителей профильных министерств, ведомств, управлений по туризму рекреационных районов края, представителей санаториев, пансионатов, турфирм и туроператоров, владельцев отелей, туркомплексов и объектов аграрного, гастрономического и винного туризма. Заместитель директора Краснодарского филиала РСХБ Наталья Логвинская приняла участие в работе круглого стола в качестве спикера.

Н. Логвинская подробно рассказала о программах Россельхозбанка, направленных на развитие сельского (аграрного) туризма. Особое внимание она уделила условиям по банковской программе кредитования на развитие личного (подсобного) хозяйства, которой часто пользуются клиенты для начала деятельности в области сельского туризма.